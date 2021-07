Movimento lança petição para que seja criado um plano de recuperação de doentes não-Covid

O Movimento Saúde em Dia lançou esta sexta-feira uma petição em que apela ao poder político para criar um plano que promova "a recuperação rápida e eficiente" dos doentes que ficaram por diagnosticar, tratar ou cuidar durante a pandemia.

Dirigida ao presidente da Assembleia da República, a "Petição para resposta do SNS aos doentes não-covid e pela prioridade política à saúde" refere que "as estatísticas oficiais mostram uma redução muito significativa do acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, mas nenhum doente deve ficar para trás".

Para alertar para esta situação, o movimento, constituído pela Ordem dos Médicos, pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e pela Roche, promove na próxima quarta-feira uma sessão pública de apresentação de resultados de estudos feitos pela GfK a doentes, médicos e profissionais de saúde sobre a prestação de cuidados durante a pandemia, com o objetivo de preparar a retoma dos serviços de saúde.

Será também apresentada uma análise dos dados assistenciais no Serviço Nacional de Saúde (SNS) no primeiro ano de pandemia, comparando com o ano anterior.

"Desta análise, realizada pela MOAI Consulting, fica evidente a redução de consultas e contactos presenciais nos centros de saúde e nos hospitais", refere o movimento num comunicado em que já avança alguns dados da atividade assistencial.

Segundo a análise, foram realizados "menos 13,5 milhões de contactos médicos e de enfermagem presenciais nos cuidados de saúde primários (comparando março 2020/fevereiro 2021 com março 2019/fevereiro 2020)".

Foram ainda realizados menos 4,5 milhões de contactos de saúde hospitalares (consultas, cirurgias, urgências e internamentos analisados no mesmo período).

Dados divulgados esta sexta-feira pelo Ministério da Saúde (MS) mostram um cenário diferente, indicando uma tendência de recuperação dos cuidados no Serviço Nacional de Saúde.

De acordo com o MS, os hospitais realizaram 5,3 milhões de consultas e perto de 287 mil cirurgias até maio de 2021, o que representa um crescimento de 18% e 36%, respetivamente face a igual período de 2020.

No mesmo período, os cuidados de saúde primários realizaram 15,4 milhões de consultas médicas, mais 3,1 milhões (25,4%) comparando com o mesmo período de 2020, e mais 1,7 milhões (12,3%) face ao período homólogo de 2019.

"No mês de maio, a atividade não presencial representava 55% das consultas médicas tipificadas como 'não urgentes' nos cuidados primários, quando em janeiro de 2021 representava 69% dessa atividade, o que significa uma melhoria da atividade presencial", sublinha o MS.

Na petição, o movimento apela aos deputados para discutirem "o impacto da pandemia covid-19 na saúde dos portugueses", em particular, dos que ficaram privados do seu acesso aos cuidados de saúde, e para recomendarem ao Governo para que faça "o diagnóstico urgente da situação atual, com levantamento de todos os atos de prestação de cuidados de saúde que foram cancelados ou adiados e de uma avaliação prospetiva das necessidades de resposta por parte do SNS".