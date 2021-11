Movimento ‘Não às Minas - Montalegre’ acusa Governo de ignorar o povo

O Movimento ‘Não às Minas - Montalegre’ acusou esta segunda-feira o Governo de “continuar a ignorar as graves consequências” de uma exploração mineira a céu aberto na zona da Borralha e de “violar os direitos e a vontade” das populações. O Movimento considera a exploração mineira “uma das indústrias mais poluentes do Mundo, numa região rica em biodiversidade, património histórico e cultural”.





O contrato de concessão para a exploração de volfrâmio e de outros minerais na Borralha, concelho de Montalegre, foi assinado a 28 de outubro e tem como outorgantes o Estado, através da Direção-Geral de Energia e Geologia, e a Minerália - Minas, Geotécnia e Construções, Lda. O Movimento questiona “por que motivo as participações das populações, associações e dos baldios, num total de 154 participações no portal ‘participa.pt’, centenas enviadas por via postal e mais de mil por email, de abaixo-assinados com 1600 assinaturas, não foram tidas em consideração e não foram tornadas públicas antes da assinatura” do “contrato de exploração”. “Perguntamos se as discussões públicas servem apenas para cumprir um formalismo legal”, já que “os processos avançam” sempre.