O Movimento Pelos Direitos do Povo Palestiniano e Pela Paz No Médio Oriente (MPPM), em conjunto com o Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) e a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) promovem, esta sexta-feira, uma vigília em solidariedade com o povo da Palestina, no relvado da Alameda D. Afonso Henriques.



A vigília "Paz no Médio Oriente! Palestina Independente - Bandeiras pela Paz" tem início às 18h00.

