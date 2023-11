Movimentos anti-imigração em Portugal cada vez mais organizados

A investigadora Thaís França alertou este sábado que os movimentos anti-imigrantes existem em Portugal e estão cada vez mais organizados, aproximando-se dos congéneres europeus, embora sem um impacto social equivalente.

Nos grupos anti-imigrantes "há uma organização muito maior, muito mais forte, há muitos mais grupos aparecendo e cada vez mais organizados, com agendas mais claras, ocupando cada vez mais espaço, não só de movimentos sociais, mas também dentro da política partidária", avisou a investigadora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE.

Financiado pela EEA Grants Portugal, o estudo de Thaís França incluiu 20 entrevistas a ativistas portugueses que se apresentam como anti-imigrantes e as conclusões apontam que a agenda é semelhante a outros países europeus.

"Esses movimentos anti-imigração existem em Portugal, mas não têm tanta visibilidade quanto têm noutros contextos", pelo que há uma tendência para se dizer que o problema não existe em Portugal, o que "é mentira", explicou.

Segundo a investigadora, "começam a aparecer algumas manifestações de discursos de ódio, principalmente 'online', casos que se veem na rua, de manifestação contra migrantes", exemplificou.

Reconhecendo que é "tudo muito pontual", a investigadora diz que o seu estudo mostra que essas movimentações existem "de uma forma mais submersa e estão a organizar-se".

Até porque, salientou, há um crescimento em Portugal do "espaço para essas reivindicações anti-imigração acontecerem, apesar de, até hoje, Portugal ter tido uma política muito aberta em relação aos imigrantes".

O afluxo de estrangeiros ao país acentua a expectativa desses grupos de uma maior visibilidade, já que dantes, com a imigração tradicional dos países lusófonos, contribuía para que o "chamado choque cultural fosse muito menos intenso do que se poderia ter visto noutros países".

A investigadora, de origem brasileira, foi confrontada com isso nas suas entrevistas. "[Os ativistas anti-imigração] diziam que o meu caso é um caso de exceção, porque estou integrada na sociedade portuguesa, porque estou a trabalhar e a contribuir", numa espécie de "discurso da boa selvagem" em relação ao outro.

Esses grupos defendem um "controlo maior da entrada" de migrantes e criticam as políticas de "diversidade cultural nas escolas", explicou a investigadora.

Trata-se de organizações que "advogam que Portugal precisa mudar as políticas, que são muito abertas para os migrantes, comparada com os outros países europeus", com "agendas de reivindicação" muito semelhantes a outros grupos de outros países.

Em causa está o "risco de haver uma perda da identidade portuguesa, à medida que mais imigrantes vêm e à medida que Portugal começa a adotar outros costumes culturais que não seriam os tradicionais", explicou Thaís França.

As conclusões do projeto, que integra estudos semelhantes realizados na Noruega, Itália, Alemanha, França e Áustria, serão apresentadas no dia 29 de novembro.

Apesar de o discurso anti-imigrantes estar latente na sociedade, Thaís França não acredita que as próximas eleições de março deem eco ao tema.

"O tema da anti-imigração está presente na agenda do Chega" e "tenta entrar noutros partidos", mas a atual crise política "acontece dentro de um contexto de corrupção" e será esse o tema principal da campanha, vaticinou.

"Se tivesse sido uma saída normal do Governo, eu acreditaria que essa questão da migração apareceria com mais força na agenda, porque ela está presente na agenda dos partidos políticos também", mas "hoje não me parece", afirmou.