“Movimentos sem rosto são marginais”: Eduardo Cabrita sobre 'Movimento Zero'

O ministro da Administração Interna garantiu esta quinta-feira que as polícias portuguesas vão passar por uma "transformação radical na sua organização".Em entrevista à, Eduardo Cabrita explicou o investimento que vai ser feito nos próximos anos e negou qualquer hipótese de negociação com o Movimento Zero.– Não está na agenda qualquer fusão entre PSP e GNR na sua vertente operacional. São duas forças com funções diferenciadas. Agora, comprar viaturas ou combustível é igual, e isso vai permitir uma melhor resposta e ter mais profissionais disponíveis.- Será desenvolvida já este ano. O OE entra em vigor em março, algumas destas decisões serão logo postas em prática, outras gradualmente. Esta é uma medida que visa reforçar a imagem de um País seguro e rejuvenescer as polícias. São funções que serão desempenhadas por civis.- Esse número vai além das pretensões dos sindicatos. Isso associado à libertação de elementos significa um ganho duplo. Quem sai será substituídos por polícias que vão para funções operacionais. Outra medida a aplicar é o programa Vigilância Mais, destinado a elementos perto da aposentação que vão trabalhar em museus, tribunais ou hospitais.- Não me pronuncio. Tivemos no último ano uma grande vitória, que foi a aprovação da lei sindical da PSP. Temos agora uma agenda de diálogo social, estamos a discutir o modelo remuneratório nas duas forças de segurança, estamos a resolver problemas como o não pagamento de suplementos que foram retirados por governos anteriores.- Não há diálogo com forças sem rosto. São forças marginais ao diálogo democrático. Negociamos com os sindicatos, que sabem o que estamos a discutir.Agora, os movimentos sob anonimato são contra a democracia. O Movimento Zero é incompatível com a natureza destas forças de segurança.A PSP e a GNR necessitam "no mínimo" de um recrutamento anual de cerca de dois mil elementos até 2023 para dar resposta às saídas do efetivo, defenderam esta quinta-feira os sindicatos do setor, numa reação ao anúncio da contratação de 10 mil agentes em 4 anos.