Mudança da hora vai acabar em 2021

Parlamento Europeu aprovou o fim da mudança da hora com 410 votos a favor.

Por Francisca Genésio | 01:30

O Parlamento Europeu aprovou esta terça-feira o fim da mudança da hora nos Estados-membros, mas apenas em 2021 e não já este ano, como propunha inicialmente a Comissão Europeia.



A proposta foi aprovada com 410 votos a favor, 192 contra e 51 abstenções. A medida não é, no entanto, definitiva.



A implementação da mesma está pendente do Conselho da União Europeia (UE), em que estão representados os Estados-membros, que ainda não chegou a uma decisão.



Também os Estados-membros têm uma palavra a dizer. Em outubro do ano passado, o primeiro-ministro, António Costa, defendeu que Portugal deve continuar a ter uma hora de verão e uma de inverno.



A mesma posição foi defendida pela Grécia e pelo Reino Unido.



Caso seja decretada o fim da mudança de hora, os países da UE deverão escolher se preferem o horário de verão ou de inverno de forma permanente.



A decisão deverá ser comunicada a Bruxelas até 1 de abril de 2020, adianta a UE.



Um relatório do Observatório Astronómico de Lisboa, apresentado em setembro de 2018, defende a manutenção do regime bi-horário.



PORMENORES

Acertos

Atualmente, os relógios são adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro.



Hora de verão

Portugal entra no horário de verão no próximo domingo, o que significa que os relógios serão adiantados uma hora.



Maioria a favor

No ano passado, 84% de 4,6 milhões de europeus decidiu a favor de pôr fim às mudanças sazonais da hora.