Bastonário dos Médicos diz que mudança de ministro da Saúde foi pior para o setor

Marta Temido "tem de ser responsabilizada pelo que está a fazer e pelo que não está a fazer".

Por Lusa | 05:00

O bastonário dos Médicos considera que a mudança de ministro da Saúde foi pior para o setor, acusando o Ministério de andar meses a "empatar situações". Miguel Guimarães frisa ainda que os médicos "não podem continuar a ser o bode expiatório".

"A ministra da Saúde tem de ser responsabilizada pelo que está a fazer e pelo que não está a fazer. Os médicos não podem continuar a ser o bode expiatório do Ministério, que não funciona, que não se interessa pelos profissionais e pelos doentes. Isto já ultrapassou a linha vermelha", declara o bastonário em entrevista à agência Lusa.

Miguel Guimarães diz que "são vários meses a tentar empatar as situações, graves, que fazem com que os doentes continuem a estar demasiado tempo à espera de cirurgia, de consulta, que fazem com que os doentes não tenham acesso a médico de família".