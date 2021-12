O presidente da Câmara da Marinha Grande, Aurélio Ferreira, pretende mudar a localização do Monumento ao Vidreiro, uma obra do escultor Joaquim Correia que, desde a inauguração, em 1984, se encontra no centro da Rotunda do Vidreiro. No entanto, e embora a empreitada não tenha data de execução prevista, o projeto está a ser contestado, nomeadamente entre os próprios vidreiros.