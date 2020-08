Muitas horas na creche deixam bebés em stress

Bebés e crianças que passam, em média, 10 a 12 horas em creches e jardins de infância estão sujeitos a stress crónico que pode vir a originar doenças em adultos. Quem o afirma é o pedopsiquiatra Pedro Caldeira da Silva, que diz que Portugal tem "um recorde muito triste: é um dos países da União Europeia em que os bebés ‘trabalham’ mais horas por dia, em situação de grupo, a ser cuidados por outros em creches".O profissional do Hospital Dona Estefânia acrescenta que situação semelhante enfrentam as crianças acima dos três anos, citando os dados divulgados no final do ano passado no relatório ‘Estado da Educação 2018’, do Conselho Nacional de Educação.Segundo Caldeira da Silva, doenças como a hipertensão, acidentes vasculares cerebrais (AVC), cancro e diabetes "estão ligadas a acontecimentos stressantes na infância. Uma coisa que já se sabe, embora não se queira tomar conhecimento", diz o criador das consultas ‘Bebés irritáveis’ e ‘Bebés Silenciosos’.Sobre a idade ideal em que as crianças deviam frequentar a creche, defende que não precisam de ir antes dos três anos, e que, "em geral, as creches não são uma necessidade das crianças, mas uma necessidade dos adultos".Consultas para bebés irritáveis e bebés silenciosos pretendem ajudar famílias e promover o diagnóstico precoce na saúde mental da primeira infância.Pedopsiquiatra diz que, muitas vezes, a experiência individual da criança não corresponde ao que os adultos imaginam e é preciso prestar-lhes atenção.