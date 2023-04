“Há um número elevado de juízes (sobretudo mulheres) que assinalaram ter sido vítimas de assédio sexual por parte de colegas com funções de autoridade (inspetores judiciais, presidentes de tribunais e formadores).” A denúncia foi feita por Manuel Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, com base em resultados preliminares de um inquérito.As alegadas vítimas “disseram não ter reportado o caso aos órgãos próprios por receio das consequências, vergonha ou inexistência de canais de denúncia”, afirmou o dirigente, num artigo de opinião no ‘Público’.