Muitos recuperados da Covid-19 morrem em 5 meses devido a problemas causados ou agravados pela doença

Um em cada oito pacientes que deixam os hospitais britânicos depois de recuperar da Covid-19 acaba por morrer num prazo de cinco meses, devido a complicações da doença. As conclusões preocupantes surgem num estudo da Universidade de Leicester agora revelado, que alerta para a necessidade de os pacientes recuperados terem acompanhamento e medicação depois de terem alta. "As pessoas vão para casa com efeitos de longo prazo e voltam para morrer. Vemos que quase 30% dos pacientes foram readmitidos no hospital e isso é muita gente", afirmou Kamlesh Khunti, autor do estudo.Realizado em colaboração com o gabinete nacional de estatísticas britânico, o estudo descobriu que de 47 780 pessoas que tiveram alta hospitalar após recuperação da Covid, 29,4% foram reinternadas num prazo de 140 dias, e 12,3% acabaram por morrer devido a diabetes, problemas cardíacos, renais ou do fígado, aparentemente causados, ou agravados, pela Covid-19.Epidemiologistas norte-americanos recomendaram a suspensão da administração de um lote da vacina da Moderna contra a Covid-19, no estado da Califórnia. O alerta resulta de terem sido registadas dez reações alérgicas em 24 horas em pessoas vacinadas. A vacina da Moderna é administrada em Portugal.