Três crianças, de seis, nove e 11 anos, foram institucionalizadas no Centro de Acolhimento Berço, em Viana do Castelo, após a mãe ter viajado para a Ucrânia por motivos desconhecidos. O caso teve início a 27 de setembro, quando o Agrupamento de Escolas da Abelheira, onde os menores estudam, foi informado por uma mulher, portuguesa, de que iria ficar com as crianças, já que a mãe ia ausentar-se do País. “Estranhámos a situação porque não fomos informados pela mãe”, diz ao CM Luís Braga, subdiretor do estabelecimento de ensino.









No dia seguinte, a progenitora deixou na escola um documento a informar que, a partir daquele dia (28) e até 11 de outubro iria sair de Portugal e seriam três as pessoas encarregadas pelas crianças: uma portuguesa, uma ucraniana e um russo. “Vimos o documento, escrito numa folha de caderno, e alertámos a PSP e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)”, refere Luís Braga. A comissão autorizou que as crianças ficassem com a cidadã portuguesa, que foi identificada.