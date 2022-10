Maria, nome fictício, diz que foi vítima de abusos sexuais por parte do padre da sua aldeia. Heitor Antunes, pároco em Tanha, às portas de Vila Real, envolveu-se com a criança, aos 12 anos, uma relação que durou mais de uma década. Nasceu uma menina, hoje com 7 anos, e o advogado de Maria garante que quer que o caso seja agora investigado.









Ver comentários