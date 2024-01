Mulher apresenta queixa contra seguradora e espera respostas desde 2022

Lucinda Sousa divorciou-se há dez anos, e desde então pagou sozinha a prestação da casa em Massamá, Sintra, apesar de estar em nome dela e do ex-marido. O seguro era dividido por ambos, até que se deparou com valores elevados e percebeu que o ex-marido, embora associado ao crédito habitação, já não integrava o seguro de vida. Lucinda procurou esclarecimentos junto do Banco Santander e da seguradora Aegon e, perante o ‘empurrar’ de responsabilidades, apresentou queixa contra a seguradora à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Após vários pedidos de esclarecimento, não tem respostas desde 2022.Ao, o banco remete responsabilidades para a seguradora. Esta defende-se com a lei de proteção de dados. O ex-marido também não respondeu. Segundo Lucinda, o homem paga o IMI, mas não apoia na prestação da casa. O caso arrasta-se há cerca de dez anos. A mulher não desiste de procurar soluções e pondera agora levar o caso para os tribunais.