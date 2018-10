Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher centenária junta toda a família para celebrar

Data foi assinalada com música ao vivo e muita animação.

Por Rafael Duarte | 10:03

A família toda juntou-se, este sábado, para celebrar os 100 anos de Antónia Alegre Dias. Nascida em Quarteira, foi para Lisboa viver com o marido mas voltou para casa passados alguns anos.



Durante esse tempo que esteve na capital, ganhou duas novas paixões: o Benfica e a música.



Por isso, e como seria de esperar, Antónia Alegre Dias passou o seu aniversário a cantar. Até porque houve música ao vivo para assinalar a data, com João Dionn e o cantor algarvio Luís Guilherme a animarem a tarde.



Antónia Alegre Dias, apesar de não ter filhos, conta com a ajuda dos sobrinhos que a veem como "uma mãe incondicional e uma parte da família muito importante".



"Basicamente, não há palavras para a descrever. Vê-la chegar a uma idade destas é um orgulho", dizem.