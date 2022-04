O Tribunal da Relação de Évora decidiu que uma mulher com uma doença mental pode “exercer os direitos pessoais de casar e constituir união de facto” sem “carecer de autorização”. Precisa apenas de “acompanhamento na gestão do património”, por “não resistir aos impulsos de despender dinheiro com bens não essenciais e contrair empréstimos sucessivos”.









Ver comentários