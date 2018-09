Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher com tuberculose julgada por propagação da doença em Aveiro

Acusação do Ministério Público remonta a factos que aconteceram em maio de 2017.

08:31

O Tribunal de Aveiro começou esta terça-feira a julgar uma mulher, de 48 anos, acusada do crime de propagação de doença por ter circulado vários dias em espaços públicos sem qualquer máscara de proteção, quando estava infetada com tuberculose.



A arguida, residente em Anadia, não compareceu à audiência, tendo sido emitido um mandado de detenção.



Segundo a acusação do Ministério Público, os factos remontam a maio de 2017, altura em que a mulher, sabendo que tinha a doença na fase mais contagiosa, não usava a máscara.