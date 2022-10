Mulher dá à luz bebé morto devido a gravidez mal vigiada

Uma grávida, de 22 anos, deu à luz no hospital de Évora um bebé morto. O resultado da autópsia ao corpo do bebé, que nasceu às 35 semanas, indica que a morte está relacionada com uma gravidez mal vigiada.



A jovem foi seguida no centro de saúde em Évora e todos os exames foram realizados até à data do parto.



Ao Correio da Manhã, a jovem garante que chegou a deslocar-se várias vezes ao hospital, uma vez que tinha um pedido de vigilância apertada devido ao risco de parto prematuro.



A 27 de setembro, com 35 semanas de gravidez, a mulher entrou em trabalho de parto e foi para o hospital. No entanto, a equipa médica percebeu que o bebé já estava morto. Os resultados da autópsia dão conta que a gravidez foi mal vigiada, mas Cristina Lopes jovem nega qualquer tipo de negligência.



O CM pediu esclarecimentos ao hospital, que remeteu esclarecimentos para esta terça-feira.