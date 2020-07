Mulher dá à luz em restaurante de Esposende

Uma mulher de 27 anos deu à luz ontem num restaurante de Fão, vila do concelho de Esposende.A mulher, que se preparava para almoçar com a mãe, sentiu as dores do parto e acabou por ser assistida por um bombeiro, que estava nas imediações, ele próprio a almoçar com a família.O parto decorreu com normalidade e mãe e bebé, que se chama António, foram transportados para o Hospital da Póvoa do Varzim. Estão bem de saúde.