Mulher de 101 anos é a terceira vítima mortal de surto de Covid-19 na Misericórdia de Portalegre

O número de vítimas mortais do surto de covid-19 associado a valências da Santa Casa da Misericórdia de Portalegre subiu hoje para três, com a morte de uma utente, de 101 anos, revelou fonte da instituição.

De acordo com a fonte da comissão administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Portalegre (SCMP), a utente estava internada no hospital de Portalegre.

No sábado foi registada a primeira vítima mortal associada a este surto, uma utente de 84 anos e, no domingo, morreu também no hospital de Portalegre um outro utente, de 86 anos.