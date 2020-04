Mulher de 107 anos sobrevive ao coronavírus

Uma holandesa de 107 anos tornou-se a pessoa mais velha do Mundo a sobreviver ao coronavírus, surpreendendo a família e os médicos. Cornelia Ras adoeceu a 17 de março, um dia após comemorar o seu 107º aniversário.Terá sido infetada durante uma missa a que assistiu com dezenas de outros utentes do lar de idosos onde vive, em Goeree-Overflakkee, no sudeste do país.Além da idosa, outras 40 pessoas foram internadas com Covid-19 e doze acabaram por falecer, mas Cornelia teve alta esta segunda-feira. "Não esperávamos que sobrevivesse a isto", disse uma sobrinha, afirmando que os próprios médicos ficaram surpreendidos."Não toma medicamentos, ainda anda bem sozinha e todas as noites se ajoelha, sem ajuda, para rezar", acrescenta. Até agora, a pessoa mais idosa a sobreviver ao coronavírus era um norte-americano de 104 anos.O número de mortes em Espanha voltou ontem a baixar após dois dias consecutivos a subir, mas os 683 óbitos registados levaram o país a ultrapassar a barreira dos 15 mil mortos desde o início da epidemia. Espanha é, neste momento, o terceiro país do Mundo com mais mortes por Covid-19 a seguir à Itália e aos EUA. Os casos novos também baixaram em relação à véspera, cifrando-se nos 5756.Itália registou ontem uma nova subida no número de mortes (610) e de casos novos (4204), contrariando a tendência descendente dos últimos dias. Porém, o número de pessoas nos cuidados intensivos baixou pelo sexto dia consecutivo para 3605 e o número de altas hospitalares aumentou para 28 470.