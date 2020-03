Mulher de 89 anos morre de coronavírus em Albergaria-a-Velha

Uma mulher de 89 anos é a primeira vítima mortal por covid-19 em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, onde se situa também o concelho de Ovar que se encontra sob estado de calamidade pública.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, António Loureiro, referiu que a idosa, que morreu esta segunda-feira, estava internada no Hospital de Aveiro.

Numa nota publicada no 'site' da autarquia, António Loureiro expressa à família enlutada, em nome do executivo municipal, os "sentidos pêsames pela perda do ente querido".