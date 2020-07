Mulher de 98 anos morre com coronavírus no Cercal do Alentejo

Uma mulher com 98 anos, residente no Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém, morreu ontem vitima de Covid-19.

Segundo o CM apurou, a idosa tinha outras doenças associadas e estava internada há uma semana no Hospital do Litoral Alentejano. Na família da idosa há mais três pessoas infetadas.

Esta foi a primeira vitima mortal que ocorreu na região do Litoral Alentejano devido ao Covid-19.

O Litoral Alentejano regista 111 casos de Covid-19, 41 ativos e 70 recuperados.