Mulher de baixa médica vive em anexo sem luz com rendas em atraso

É funcionária de limpeza no Hospital de S. João, no Porto, e vive no anexo de um armazém, na travessa da Lameira, em S. Pedro da Cova, Gondomar.Após ter contactado com uma colega com Covid-19, Maria de Fátima Silva, de 57 anos, ficou em isolamento e está de baixa médica desde 15 de março. Sem dinheiro para a renda de 170 euros, tem três meses em atraso e o senhorio cortou-lhe a eletricidade."O escuro, à noite, é horrível. Estou em condições que nunca julguei viver", contou ao. A irmã, única familiar que a ajuda, também está de baixa médica."Com o Governo a pedir paciência aos senhorios, cortam-lhe a luz?", lamenta Fernanda Celeste."Se não paga, espera o quê? Eu não sou obrigado a dar casa, luz e água a ninguém", diz Manuel Almeida, senhorio.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24