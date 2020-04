Mulher de Ovar vivia no carro para não infetar a família

Infetada com coronavírus, uma mulher de Ovar estava a viver dentro do carro, na rua, para não contagiar um familiar com doença oncológica, que vive na mesma casa.A doente, sem sintomas, está desde segunda-feira à noite a recuperar na Pousada da Juventude de Ovar.A Pousada da Juventude foi transformada num centro de vigilância ativa do novo coronavírus, para acudir a doentes que, embora não necessitem de internamento hospitalar, não têm condições para cumprir o isolamento em casa.O Município de Ovar, no distrito de Aveiro, está em cerca sanitária há dez dias, desde que foi declarado o estado de calamidade. Esta terça-feira, segundo os números divulgados pelo autarca, Salvador Malheiro, o concelho registava 277 infetados e 14 mortes.