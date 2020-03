Mulher decide ir correr sem máscara durante quarentena na China e acaba expulsa do País

Uma mulher sino-australiana foi despedida do seu trabalho em Pequim, China, e ultimada pelas autoridades a sair do país após ter violado as regras de quarentena para ir correr à rua (e sem máscara).A história é contada pela CNN. Num dos dois vídeos divulgados na rede social chinesa Weibo, que rapidamente se tornaram virais, a mulher entra numa discussão acesa com um trabalhador comunitário local que a tenta convencer a ficar em casa. "Eu preciso de ir correr. Eu preciso de fazer exercicio. Se eu ficar doente, quem vai tomar conta de mim? Quem virá?", grita a mulher, enquanto tenta fechar a porta do seu apartamento. Pelo vídeo, ela terá acabado de voltar da sua corrida e não está a usar a máscara.As regras de quarentena obrigatória em Pequim são rígidas — especialmente para quem veio de fora. A mulher de 47 anos tinha acabado de chegar a Pequim vinda da Austrália no dia 14 de março. Mal chegou, terá ido correr no dia seguinte, conta o vice-chefe da polícia local, Pan Xuhong. "Agora, a pandemia está a espalhar-se por todos os continentes, e prevenir a importação desses casos é a nossa prioridade", acrescenta o agente.Num segundo vídeo, dois polícias aparecem à porta de sua casa a avisar que ela terá de obedecer às regras para quem veio de fora. A mulher diz que tem um passaporte australiano, mas isso não convence os agentes: "Não interesse se és chinesa ou estrangeira, tens de obedecer às leis da Republica Popular da China. (...) Isto é para tua proteção e dos outros", refutaram os polícias.Na sequência deste caso, a mulher perdeu o emprego na Bayer. Face aos vídeos, a empresa informou, através de um comunicado, que a sino-australiana tinha sido despedida: "de acordo com as regras, a empresa decidiu despedir a empregada, com efeitos imediatos", lê-se. "Todos os funcionários da Bayer China devem obedecer rigorosamente às várias medidas impostas pelos governos locais para o combate à pandemia Covid-19", acrescenta a mesma empresa.Além disso, a mulher também perdeu o visto de trabalho. As autoridades de imigração revogaram o visto de trabalho da sino-australiana (que estava válido até setembro) e avisaram que deve sair da China, sem dar um prazo concreto para o fazer.Mais de 10 mil pessoas já morreram por infeção de Covid-19. Com o mais recente boletim em Itália a confirmar 3.405 mortes, ultrapassando a China (3248), a soma do número de vítimas mortais em países do continente europeu são 10.031 e 244 523 casos. Os dados são fornecidos pela universidade de Johns Hopkins, que tem um mapa onde segue os casos confirmados pela Organização Mundial de Saúde. É a China que continua a ter mais casos (80.967), seguido de Itália (41.035) e Irão (18.407), que é também o terceiro país com mais mortes (1284).