Anabela Dias, de 62 anos, luta contra uma doença autoimune que faz de todos os dias "uma guerra". E, como se não bastasse as limitações impostas pelo estado de saúde, vive sozinha, com "uma pequena pensão depois de mais de 40 anos de descontos", numa habitação social sem condições, em Vila Real."A casa está completamente degradada e, no dia 8 de setembro, uma inundação só veio piorar a situação.