Mulher e filha resgatam cão “esquelético” e sem “força” dentro de caixote de lixo em Penafiel

Uma mulher e a filha resgataram, este domingo, um cão aparentemente "doente" dentro de um caixote de lixo aberto em Penafiel. O momento do resgate foi gravado e publicado no Facebook de forma a denunciar a situação.



"O sacrifício que nós passámos em pleno domingo. Supostamente era dia da família, de estar a descansar", diz Andreia Pereira, nas redes sociais, após Marta Sousa, a filha, entrar dentro do caixote de lixo para conseguir pegar no animal de grande porte que se encontrava sem "força".



O cão, batizado de Salvador, tinha coleira no momento do resgate e foi levado ao veterinário. O animal estava em estado de hipotermia e, entretanto, foram detetado problemas de fígado após a realização de análises.



"Está a tomar vitaminas porque não consegue comer, está a tomar antibiótico e esperemos que ele reaja bem", explica Andreia.



Num vídeo divulgado esta terça-feira, é possível ver que Salvador já mexe a cabeça e a cauda e reage às pessoas, apesar de ainda se encontrar debilitado.



O caso comoveu os internautas, que têm feito diversas partilhas das publicações e pedem atualizações sobre o estado de saúde do cão. Segundo Andreia, uma das pessoas que tomou conhecimento do caso ofereceu-se para assumir os custos da hospitalização do animal.