Uma mulher grávida entrou em trabalho de parto e obrigou um avião da TAP a aterrar de emergência.O caso aconteceu no sábado, dia 20 de agosto, num voo que seguia de Lisboa para São Pulo, no Brasil.A passageira recebeu assistência médica no Aeroporto Internacional de Fortaleza e foi depois encaminhada para um hospital da cidade.