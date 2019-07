Mulher fica cega após cirurgia para remover catarata

Regina Condesso deu entrada no Hospital do SAMS – Serviço de Assistência Médico Social, em Lisboa, a 14 de julho do ano passado para uma cirurgia às cataratas. Mas a operação que lhe deveria melhorar a visão do olho direito acabou por lha retirar por completo."Poucas horas após a intervenção não conseguia ver absolutamente nada e, poucos dias depois, comecei a ter dores horríveis no olho", conta ao