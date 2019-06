Mulher fica paralisada com picada de aranha em Albufeira

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Andrea Fonseca ainda está a recuperar das picadas de uma aranha de que foi vítima, em janeiro, em Albufeira, e a deixou paralisada em parte do corpo. A mulher, de 35 anos, está com uma incapacidade de 90% na mão esquerda, e é sujeita a sessões diárias de fisioterapia.A mulher estava a dormir e quando acordou, com dormência na zona da perna, braço e mão esquerda, ainda viu a aranha "com cerca de 5 cm, em tons de cinzento,... < br />