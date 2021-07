Uma mulher foi apanhada a roubar cenouras esta sexta-feira durante uma reportagem do jornal digital Notícias de Coimbra. Enquanto a repórter entrevistava Paula Santos, vendedora de fruta na Feira dos 23, em direto na rede social Facebook, uma frequentadora daquele mercado de rua, quer se realiza em Coimbra, colocava cenouras num saco sem, aparentemente, as pagar.



As imagens estão merecer comentários vários dos leitores do Notícias de Coimbra no Facebook.

