Residia há 27 anos em Inglaterra e viu-se obrigada a fugir com os dois filhos menores, para escaparem aos serviços sociais britânicos. Katia Silva, de nacionalidade portuguesa, chegou a Lisboa há poucos dias, com três malas e a roupa que trazia no corpo. Miguel, de cinco anos, e Alice, de apenas três, corriam o risco de serem retirados à mãe para serem adotados.