Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher ganha 100 mil euros depois de comprar raspadinha em Viseu

Funcionários do quiosque contam como tudo aconteceu.

Por T.V.P. | 09:48

Uma mulher, com cerca de 50 anos, apostou quarta-feira 5 euros numa raspadinha e ganhou 80 mil euros, depois de entregar 20% ao Estado, em Viseu. Tudo aconteceu na papelaria ‘Agostinhos’, pelas 09h30.



"Estava nas Finanças com o filho e veio jogar uma raspadinha porque precisava de dinheiro. Queria jogar só 1 euro, mas o meu colega disse-lhe para jogar 5, pois os prémios eram mais elevados. Quando saíram os 100 mil euros ficou com as lágrimas nos olhos e sem reação", contou Andreia Almeida, funcionária do quiosque.



A vencedora prometeu voltar para dar uma "lembrança" aos funcionários.