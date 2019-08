Mulher hospitalizada após férias nas Caraíbas

Foi diagnosticada com gastroenterite quando estava de férias na República Dominicana, mas ficou com parte do corpo inchada, tinha dificuldades em respirar e dores musculares.A mulher de 42 anos, de Arnoso Santa Eulália, Vila Nova de Famalicão, está no serviço de Cardiologia do Hospital de Braga com miocardite (inflamação do miocárdio). "A doente está internada e clinicamente estável", indicou fonte hospitalar. Deverá ter alta em breve.Em causa poderá estar um vírus contraído através da ingestão de gelo feito a partir de água não potável e utilizado para refrescar bebidas. A maleita poderá ter agravado uma insuficiência cardíaca já existente.A doente já referiu que "estas foram umas férias de sonho que iam levar à morte", e recordou "casos de pessoas que faleceram depois de apanharem a virose" e pede "muito cuidado".A miocardite é a inflamação do tecido muscular do coração e pode resultar de infeção viral. Os sintomas podem incluir fadiga, falta de ar, inchaço, palpitações cardíacas e morte súbita.A República Dominicana é um país caribenho que compartilha a ilha Hispaniola com o Haiti. É conhecida pelas praias, pela savana e pelos resorts de luxo.Desde o ano passado, já morreram 19 turistas americanos na República Dominicana. As causas das mortes continuam por explicar.Na sua maioria, as vítimas acabaram por se sentir mal depois de consumirem uma bebida ou ingerirem algum alimento no hotel onde estavam hospedados.Só este ano registaram-se oito mortes, a última aconteceu no dia 17 de junho: Vittorio Caruso, de 56 anos, sentiu-se mal depois de beber uma bebida no hotel onde estava hospedado.