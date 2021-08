A Câmara de Soure vai abrir um inquérito para apurar as circunstâncias em que morreu uma mulher, de 41 anos, depois de ter tropeçado num buraco deixado no passeio após a remoção de um painel informativo, no centro da vila.









Sónia Salema tropeçou nos ferros no interior do buraco e bateu com a cabeça na calçada, segundo testemunhas. O irmão estava na esplanada do café em frente e assistiu a tudo. “Está destroçado”, contam amigos. A queda ocorreu na sexta-feira. Quando os Bombeiros de Soure chegaram, Sónia Salema apresentava “lesões na cabeça com hemorragia”, mas, segundo o comandante da corporação, João Paulo Contente, estava consciente, acabando por morrer no hospital.





Leia também Jovem turista portuguesa cai e morre em cascata no México Os amigos da vítima, que estiveram este domingo no funeral, apontam o dedo à autarquia, dizendo que o buraco se encontra naquelas condições há mais de um ano sem estar sinalizado. “Esta morte podia ter sido evitada”, lamenta Cláudio Avante, enquanto Ana Pimenta lembra que já se registaram outras quedas. “Eu próprio já ali caí”, recorda Francisco Santos.

Mário Jorge Nunes, presidente da câmara, confessa estar “muito constrangido” e diz que o município está solidário com a família e disponível para a auxiliar. “É um óbito que lamento muito e temos de ver se esteve de facto relacionada com as más condições no local”, referiu.