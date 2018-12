Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre após consulta médica em Estremoz

Vítima queixou-se de dores e médico deu-lhe injeção.

Por Carla Marques Cordeiro | 01:30

Uma mulher de 44 anos morreu no dia 2, depois de nesse dia se ter deslocado por duas vezes ao Centro de Saúde de Estremoz. Já foi aberto inquérito pela Administração Regional de Saúde.



"Queixava-se de uma dor no peito, nas costas e no braço esquerdo. Foi-lhe administrada uma injeção e mandada para casa com indicação para descansar", conta ao CM Hélder Raminhos, o pai.



Após a consulta, Sandra Raminhos regressou a casa com a filha, que minutos depois voltou a contactar o INEM devido ao mal-estar da mãe.



O comandante dos Bombeiros Voluntários de Estremoz, Carlos Machado, explica que receberam uma nova chamada para o mesmo local e para a mesma pessoa, pela segunda vez consecutiva. Acrescenta ainda que "a equipa encontrou um caso completamente diferente do da primeira vez. Detetaram logo sinais vitais que não estavam dentro dos parâmetros normais".



A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória e a equipa teve de iniciar as manobras de reanimação. Já no centro de saúde acabou por ser declarado o óbito. Revoltado, Hélder Raminhos apresentou queixa no Ministério Público e espera agora que sejam apuradas responsabilidades. A família quer perceber o que poderá ter corrido mal no diagnóstico.



O CM contactou a Administração Regional de Saúde do Alentejo, a qual informou que vai proceder à abertura de um inquérito interno de modo a apurar os factos em causa.