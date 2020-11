Mulher não resiste à Covid-19 e morre em lar de Chaves

Uma mulher de 72 anos morreu infetada pelo novo coronavírus, na sequência de surtos em lares da Santa Casa da Misericórdia de Chaves.Margarida Monteiro era natural do concelho de Montalegre e utente do Lar de Nossa Senhora da Conceição, em Vidago, uma unidade que pertence à Santa Casa da Misericórdia de Chaves e que soma mais de 150 casos de Covid.A mulher foi encontrada este domingo, sem vida, na sua cama, às 06h00, por uma colaboradora da instituição. O concelho de Chaves regista 626 casos de pessoas infetadas com Covid-19, sendo que 265 desses casos estão em cinco lares.Esta semana vai ser testada toda a população das instituições de resposta social a idosos deste concelho do Alto Tâmega, que está no nível de risco muito elevado.