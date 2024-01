É Fátima Santos, de 80 anos, que abre a porta do prédio, para nos levar a um sexto andar, localizado em Moscavide. A casa de Tatiana faz fronteira com uma das zonas mais caras de Lisboa, o Parque das Nações, mas a jovem está tão dependente que conta sempre com a ajuda de vizinhos e família. Neste prédio, são poucas as vezes que os elevadores funcionam e hoje não foi exceção.









