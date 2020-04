Mulher resgatada pelos bombeiros de Albergaria-a-velha de poço onde tinha caído

Uma mulher, de 74 anos, foi resgatada pelos bombeiros de Albergaria-a-velha, esta tarde, que tinha caído a um poço. A queda da vítima terá ocorrido quando a tampa do poço, em cimento, se partiu. Foram os vizinhos que se aperceberam da queda. Os moradores conseguiram manter a mulher à tona da água, com uma corda, até à chegada dos Bombeiros.



A vítima foi levada, como medida de precaução, pelos bombeiros para o hospital de Aveiro. A GNR de Albergaria-a-Velha e uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro estiveram no local.

Ver comentários