Ana Ramos, com antecedentes oncológicos, foi às urgências na Covilhã duas vezes com dores de cabeça.

O marido de uma doente oncológica residente no Fundão está revoltado com o que considera ser "negligência grosseira do serviço de urgência do hospital da Covilhã", que não detetou um tumor no cérebro da esposa após duas idas à unidade de saúde."Ela não conseguia dormir devido ...