Com 85 anos, Florinda Maria da Silva ainda trabalha na cozinha de um restaurante, em Portimão. A mulher é um exemplo de vitalidade e vai continuar a trabalhar enquanto tiver forças.





Florinda da Silva nasceu no Alentejo e veio para o Algarve com 12 anos. Atualmente está a trabalhar na copa da cozinha da marisqueira A Fábrica, cujos patrões e colegas lhe prestaram uma homenagem por ter completado 15 anos de serviço neste estabelecimento. “Prefiro continuar a trabalhar do que em casa”, referiu Florinda ao CM, revelando que se puder vai continuar no ativo “até aos 100 anos”. Os colegas dizem que é “uma força da natureza” e elogiam a sua “energia e vitalidade insuperáveis.