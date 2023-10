Mulher transgénero vence concurso Miss Portugal

Marina Machete foi a primeira mulher transgénero a participar e vencer o concurso Miss Portugal. A jovem de 28 anos foi coroada esta quinta-feira e vai representar Portugal no concurso Miss Universo 2023, com final marcada para dia 18 de novembro em San Salvador, El Salvador."Felizmente e especialmente com a minha família, o amor provou ser mais forte do que a ignorância", disse a jovem num vídeo do Youtube do canal Miss Queen Portugal.