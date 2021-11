As mulheres representam a esmagadora maioria dos inscritos, num total de 105, nos cursos para juízes e magistrados do Ministério Público. Na última seleção, ficaram apuradas 83 mulheres e 22 homens. O domínio do género feminino em 79% dos futuros magistrados dos tribunais judiciais e administrativos e fiscais apresenta uma tendência crescente nos últimos vinte anos.