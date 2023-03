As mulheres estão em maior percentagem em quase todos os graus de ensino, mas têm vínculos mais precários, são mais mal pagas e estão menos protegidas no desemprego do que os homens.



Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística analisados pela CGTP, no 4.º trimestre de 2022 as mulheres representavam 53% da população desempregada.









