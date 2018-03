Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres na rua pela igualdade

Milhares marcharam na capital contra a discriminação.

Por Bernardo Esteves | 06:00

As desigualdades que persistem entre homens e mulheres levaram ontem milhares de pessoas às ruas de Lisboa, numa manifestação promovida pelo Movimento Democrático das Mulheres (MDM). Criado em 1968, durante o regime fascista, o MDM luta contra a discriminação 50 anos depois da sua génese.

"As questões laborais, como a disparidade salarial e os horários de trabalho desregulados, são as grandes preocupações", afirma Regina Marques, da direção do MDM. Sessenta autocarros vieram de todos os distritos do País com manifestantes, que marcharam dos Restauradores à praça do Município, perante a curiosidade dos muitos turistas que passeavam pela Baixa lisboeta.



"Há quatro anos fui alvo de despedimento coletivo por exigir o cumprimento do direito à maternidade", conta ao CM Monika Varga, de 44 anos.



Já a estudante Elsa Severino foi à manifestação porque "quando estiver a trabalhar" não quer "ser discriminada no salário ou ser despedida por ser mãe".



Luísa Costa, que veio de Viana do Alentejo, diz que "é preciso acabar com a violência sobre a mulher". "Ainda há muita", afiança. Numa ação onde muitos homens marcaram presença, Jerónimo de Sousa foi aplaudir os manifestantes. "Ao fim de mais de 40 anos de democracia, a desigualdade e discriminação salarial continuam a existir e é preciso que as mulheres ganhem voz, como está a acontecer aqui", afirmou o secretário-geral do PCP