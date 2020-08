Mulheres portuguesas vivem sem tempo para elas

A situação em que vivem as mulheres portuguesas é "insustentável a vários níveis".



Como profissionais, ganham menos do que eles e, se calhar por isso, mais de metade (51%) das mulheres declaram-se infelizes com o trabalho pago, segundo o estudo

, que a Fundação Francisco Manuel dos Santos apresenta nesta terça-feira, segundo avança a Revista Sábado.

As mulheres em Portugal, hoje: quem são, o que pensam e como se sentem