Mulheres são sujeitos e fontes em apenas 25% das notícias, revela estudo

Apenas 25 por cento das notícias do mundo têm as mulheres como sujeitos ou fontes de informação e serão precisos "pelo menos 67 anos" para se atingir a igualdade, constata o último relatório do Global Media Monitoring Project.

Iniciativa da organização não-governamental World Association for Christian Communication, o estudo "Who makes the news? [Quem faz as notícias?]", que se realiza a cada cinco anos, é a maior análise sobre o retrato e a representação das mulheres nos media.

O relatório do Global Media Monitoring Project (GMMP) relativo a 2020, hoje divulgado, baseou-se em dados de 116 países, que analisaram um conjunto de 30.172 histórias disseminadas em jornais, rádios, televisões, 'sites' e na rede social Twitter, no mesmo dia.