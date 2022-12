Mulheres sofrem de incapacidade mais cedo do que homens

As mulheres vivem, em média, mais anos, mas atingem um patamar de incapacidade mais cedo do que os homens, revelam dados do INE com base nos Censos 2021.

Mais de um milhão de pessoas em Portugal (10,9%) tem pelo menos uma incapacidade, condição que afeta principalmente as mulheres – 164 mulheres por cada 100 homens. A incapacidade em andar ou subir degraus é a mais prevalente e afeta 6,1% da população.

Uma faixa de 3,5% é afetada pela incapacidade em ver, enquanto 3,4% da população tem incapacidade de cognição/memória, e 2,8% em ouvir. Três por cento tem dificuldade em tomar banho ou vestir-se sem apoio e 1,5% em compreender os outros.