Estudo alerta para a falta de diálogo e de intimidade.

20:34

Os investigadores especializados em comportamento sexual, Gonzalo Quintana Zunino e Conall Mac Cionnaith, do laboratório norte-americano James Pfaus, da Universidade Concordia, resolveram estudar a disparidade entre a quantidade de orgasmos entre homens e mulheres.

De acordo com o estudo, as mulheres têm apenas um orgasmo a cada três masculinos. Os homens que participaram na investigação garantiram alcançar o clímax em 95% das relações sexuais e, segundo os investigadores, as razões para esta disparidade não são só biológicas.

Tal como outros estudos já divulgados anteriormente, esta investigação afirma que as mulheres atingem o orgasmo com menos frequência devido à educação - focada na biologia reprodutiva e na utilização de métodos contraceptivos, mas que negligencia o prazer sexual - e à falta de diálogo e intimidade com o parceiro.

Por essa razão, os investigadores asseguram que a chave para uma relação sexual satisfatória é o autoconhecimento e o estabelecimento de conversas íntimas com os parceiros onde demonstre o que quer, como, quando e onde.